Deel dit artikel:











Robin Haase kan niet nog een keer imponeren in Madrid Robin Haase won in de eerste ronde nog van Hyeon Chung | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - Robin Haase is gestrand in het tennistoernooi van Madrid. De Hagenaar verloor zijn partij in de tweede ronde tegen de Belg David Goffin met 7-5, 6-3.

Haase, nummer 44 van de wereld, won in de eerste ronde nog met grote cijfers (6-2, 6-0) van de Zuid-Koreaan Hyeon Chung, die 21ste staat op de wereldranglijst. Goffin, de mondiale nummer tien en als achtste geplaatst in Madrid, bleek toch van een heel andere orde. De eerste set ging nog wel gelijk op. Haase leverde zijn servicegame tot twee keer toe in, maar herstelde dit direct. Op 6-5 en service van de Nederlander schakelde Goffin op en pakte de set. De nummer tien van de wereld had daarna aan een break in de zesde game van de tweede set genoeg om de wedstrijd te winnen.