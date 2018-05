Huiseigenaren vaak zelf verantwoordelijk bij wateroverlast

DEN HAAG - Kelders die onderlopen bij hevige regenval of kruipruimten die continu vol staan met water door de hoge grondwaterstand. Deze week blijkt uit onderzoek van de NOS samen met de regionale omroepen dat honderden mensen in Zuid-Holland kampen met wateroverlast. De schade loopt voor sommigen op tot duizenden euro's. Gedupeerden kunnen zich tot de gemeente richten maar vaak zijn huiseigenaren zelf verantwoordelijk voor de schade.

Drie keer per dag moet Corrie Koene naar haar kelder om het water op te ruimen met een waterstofzuiger. Ook haar buren aan de Laan van Meerdervoort kampen sinds een paar maanden met overlast omdat water via de kruipruimten omhoog komt. Gevolg: vocht- en schimmelplekken, stank en spullen die door het water niet meer te gebruiken zijn. Koene baalt ervan dat de gemeente niet bijspringt om de problemen op te lossen. 'Ik dacht dat de gemeente er is voor de burgers maar aan onze problemen wordt geen aandacht gegeven', zegt ze.

Het is maar de vraag of deze kritiek terecht is. Volgens directeur Hugo Gastkemper van Stichting RIONED, de koepelorganisatie voor waterbeheer en riolering in Nederland, is een oplossing van het probleem een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en particulieren. 'Maar deze verantwoordelijkheid begint bij de huiseigenaar', zegt Gastkemper.



Aanspreekpunt

Als na een forse regenbui de kelders van woningen onder water lopen of door een hoog grondwaterpeil kruipruimten blank staan, dan kunnen bewoners klagen bij de gemeente. De gemeente is namelijk aanspreekpunt bij wateroverlast en de gemeente heeft een zorgplicht als het gaat om waterbeheer.

Deze zorgplicht houdt in dat de gemeente het rioleringsstelsel op orde moet hebben om afvalwater (uit bijvoorbeeld de wc), regenwater en grondwater op te kunnen vangen. Het gaat dan niet alleen om buizen in de grond maar ook om gemalen, infiltratie- en bergingsvoorzieningen en open water.



Waterschappen

Daarnaast zijn de waterschappen verantwoordelijk voor kanalen, sloten en vaarten. Met behulp van stuwen en gemalen bepalen zij de hoogte van het waterpeil van deze wateren en daardoor ook de hoogte van het grondwater. Ook gemeenten kunnen de grondwaterstand beïnvloeden.

Maar huiseigenaren hebben zelf misschien wel de grootste verantwoordelijkheid. Zij moeten er namelijk voor zorgen dat hun huis waterproof is, zoals vochtdichte vloeren.



Eigen bezit

'Bij lekkende daken of dakgoten die niet functioneren vinden huiseigenaren het vanzelfsprekend dat ze dit repareren', zegt Gastkemper. 'Maar gek genoeg geldt dat vaak niet voor de onderkant van het huis. Dan hebben mensen niet het gevoel dat ze hun eigen bezit moeten beschermen.'

Toch schrijft de wet voor dat huiseigenaren dat wel moeten doen. Als de wateroverlast blijft bestaan, dan kunnen particulieren zich wenden tot de gemeente. Gastkemper: 'De gemeente is verplicht om te bekijken wat de problemen zijn en om te onderzoeken of er een doelmatige oplossing gevonden kan worden in de openbare ruimte. Maar de gemeente is niet verplicht om deze oplossing uit te voeren. Het is aan de gemeenteraad om te bepalen of er kostbare maatregelen genomen moeten worden of niet.'



Groene daken

De gemeente adviseert naast het waterdicht maken van het huis ook om maatregelen te nemen die helpen om overtollig regenwater af te voeren. Het gaat om het aanleggen van groene daken of het 'vergroenen' van tuinen, dus minder tegels gebruiken en meer gras.