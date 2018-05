Kiki Bertens stunt tegen wereldtopper Wozniacki in Madrid

WATERINGEN - Kiki Bertens heeft voor een stunt gezorgd tijdens de achtste finales van het WTA-toernooi in Madrid. De tennister uit Wateringen versloeg op gravel met overtuigende cijfers de nummer twee van wereld, de Deense Caroline Wozniacki: 6-2 6-2.

Bertens won in drie eerdere ontmoetingen nog nooit een set van Wozniacki. Maar die partijen waar niet op gravel, de ondergrond waarop de Wateringse het beste uit de voeten kan. Wozniacki zou bij toernooiwinst in Madrid weer de nummer één van de wereld zijn geworden.

Wozniacki was vooraf nog op haar hoede voor Bertens: 'Kiki heeft een sterke service en forehand en houdt van spelen op gravel.'



Terechte vrees

De lichte vrees van de Deense bleek al snel terecht. Na breaks aan beide kanten kreeg de nummer twintig van de wereld de smaak te pakken. Bertens liep uit naar 5-1 en serveerde later op 'love' - een game waarbij de tegenstander geen enkel punt scoort - de set uit.

In de tweede set trok Bertens haar uitstekende spel door. Wozniacki werd direct gebroken en werd radeloos van het spel van de Nederlandse. Na 29 winners tegenover vijf beslissende slagen van Wozniacki serveerde Bertens wederom met een lovegame de wedstrijd uit.

In de kwartfinale is Maria Sjarapova of Kristina Mladenovic de tegenstander van Bertens.

