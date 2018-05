Deel dit artikel:











Blauwalg in natuurzwembad Rijswijk Zwembad De Put op landgoed Te Werve in Rijswijk | Foto: Omroep West

REGIO - De eerste blauwalg van het jaar is gesignaleerd. In natuurzwembad De Put op landgoed Te Werve in Rijswijk zit het in het water. Blauwalg is eigenlijk een bacterie, mensen kunnen er ziek van worden.

In water met blauwalg kun je beter niet zwemmen. Vooral kinderen zijn kwetsbaar voor besmetting. Warm weer en stilstaand water zijn ideale omstandigheden voor de groei van blauwalg. In de regio zijn ook drie waterpartijen waarvoor een negatief zwemadvies geldt op basis van de waterkwaliteit van de afgelopen jaren. Dat zijn de Waterspeeltuin Tanthof in Delft, waterspeelplaats Cronesteijn in Leiden en de speelvijver in het Europapark in Alpen aan den Rijn.

Permanent negatief advies Hier was de kwaliteit van het water in 2017 slecht, daarom geldt er voor 2018 een permanent negatief advies om erin te zwemmen. Dat zegt alleen niks over de huidige waterkwaliteit of de aanwezigheid van blauwalg, zo meldt de website zwemwater.nl, waarop waterschappen en provincies bijhouden hoe het met de kwaliteit van het open zwemwater staat.