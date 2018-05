Organisator festival Puur Gelul: ‘Je bek een douw geven en doen’

DEN HAAG - Schrijver Leon Verdonschot, cabaretier Martijn Koning, zanger Jeffrey Spalburg en drummer Cyril. Dit zijn slechts enkele van de namen die op zondag 20 mei in het Paard (van Troje) in Den Haag te zien zijn. Ze treden op tijdens de 26e editie van het festival Puur Gelul.

Puur Gelul is een bonte verzameling van schrijvers, sprekers, verhalenvertellers, dichters, rappers en stand-uppers die uit het hele land naar Den Haag komen om de literatuur een 'boost' te geven. 'Je bek een douw geven en doen, zo doen wij het al jaren en zonder een cent subsidie', vertelt organisator en rashagenees Boozy de Kok in de talkshow FRITS! van Omroep West.

Het festival draait om literatuur in de breedste zin van het woord. Niet moeilijk of elitair, maar juist zo dat iedereen het begrijpt. De organisatie zegt zelf dat je lacht van plaat tot naad. Omroep West zond eerder een documentaire uit over Puur Gelul. Hieronder vind je de bijdrage:

Meer zien? Kijk dan zaterdag vanaf 20.00 uur naar een nieuwe aflevering van talkshow FRITS!