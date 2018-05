Deel dit artikel:











Opstelling ADO: Zwinkels keert terug onder de lat Robert Zwinkels mag na een maand zijn klasse weer tonen (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Zoals verwacht begint ADO Den Haag met dezelfde veldspelers als tegen Roda JC. De enige wijziging in vergelijking met die belangrijke wedstrijd in Kerkrade is dat Robert Zwinkels weer plaatsneemt onder de lat. De geroutineerde keeper stond een maand lang aan de kant met een liesblessure.

Dat betekent dat de flanken van de Haagse ploeg worden bezet door Erik Falkenburg en Sheraldo Becker. Thijmen Goppel neemt de honneurs als rechtsback waar. De snelle Leiderdorper vervangt wederom de geblesseerde Tyronne Ebuehi.

