'Haagse economie sukkelt achter rest van Nederland aan'

DEN HAAG - Henk Jagersma, de vertrekkend voorzitter van de Haagse economische denktank de Economic Board The Hague maakt zich grote zorgen over de toekomst van de stad. 'De Nederlandse economie als geheel draait geweldig maar Den Haag sukkelt ergens achteraan', schrijft Jagersma in een open afscheidsbrief.

Jagersma nam op 26 april afscheid als voorzitter. Als afscheidsboodschap aan de nieuwe gemeenteraad, het toekomstige stadsbestuur en ondernemend Den Haag schreef hij een open afscheidsbrief. Daarin luidt hij de noodklok over de stand van de Haagse economie.

Volgens Jagersma loopt Den Haag achter ten opzichte van de andere grote gemeenten in Nederland, profiteert de stad te weinig van de economische groei en teveel mensen zijn afhankelijk van de bijstand.



Gezond verstand

'Ik was dan ook oprecht verbaasd toen mij het bericht bereikte dat het versterken van de Haagse economie niet met stip op een staat tijdens de formatie van het nieuwe stadsbestuur', schrijft Jagersma. 'Ik kan daarvoor namelijk geen goede reden verzinnen. Met de verdergaande globalisering en digitalisering en het krimpen van de werkgelegenheid bij de overheden, financiële instellingen en telecombedrijven waar Den Haag zo afhankelijk van is, lijkt mij dat alle alarmbellen zouden moeten afgaan. Dat is geen kwestie van politieke kleur, maar van gezond verstand.'

Jagersma noemt meerdere aandachtspunten voor de gemeente. 'De belangrijkste: houd de ingezette koers op economisch vlak vast en blijf investeren in de economie. Voor de structurele economische versterking die nodig is in Den Haag, zijn publieke middelen en een betrokken stadsbestuur onontbeerlijk. Verder is een extra boost nodig om het ondernemersklimaat in Den Haag te versterken en mensen in een aantal groeisectoren zoals de energietransitie, toerisme en cyberveiligheid aan het werk te helpen.'



Henk Kool

Voormalig PvdA-wethouder Henk Kool volgt Jagersma op als voorzitter van de Economic Board The Hague.