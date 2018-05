Alphense ex-gedetineerde krijgt hond 'Syco' niet terug

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Alphense Naomi van der W. (37) heeft vooralsnog geen recht meer op de hond 'Syco', die ze kwijtraake toen ze een gevangenisstraf moest uitzitten. Dat heeft de Haagse kortgedingrechter woensdag bepaald.

De Alphense zat een celstraf uit, die ze kreeg omdat ze haar minderjarige kinderen in 2016 liet collecteren voor een niet-bestaande sponsorloop. Na haar vrijlating vorige week eiste ze in kort geding de indertijd in beslag genomen hond 'Syco' op van haar ex-vriend.

De zeven jaar oude Mastino Napoletano was via Justitie bij haar ex terechtgekomen, omdat Naomi niet voor het dier kon zorgen vanuit de gevangenis. Volgens de ex was de hond feitelijk altijd al van hem geweest. Hij wil hem niet kwijt. Een van Naomi's uit huis geplaatste minderjarige dochters verblijft in de weekenden altijd bij de ex van Naomi en heeft ook een band met het dier. De dochter (15) wil daarom ook dat de hond blijft waar hij is.



Eigenaar

De kortgedingrechter laat in het midden wie de juridische eigenaar van de hond is. Daar is volgens de rechter nader onderzoek voor nodig, en daarvoor leent een kort geding zich volgens hem niet. Dat zou in een bodemprocdure moeten worden beslecht. Verder wordt niet betwist dat de hond door gedaagde goed wordt verzorgd, zodat ook daarom geen spoedvoorziening nodig is en Naomi's vordering moet worden afgewezen, aldus de rechter.