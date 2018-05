Deel dit artikel:











Haagse onderhandelaars verzetten zinnen bij ADO Den Haag Onderhandelaars De Graaf (VVD), Wenink (GroenLinks), Kapteijns (GroenLinks), De Mos (Groep de Mos) en Revis (VVD) bij ADO Den Haag. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Is het een adempauze tijdens verhitte discussies of eerder een teken van verbroedering? Hoe dan ook, de onderhandelaars van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks grepen de wedstrijd ADO - Vitesse woensdagavond aan om de zinnen even te verzetten. Een deel van de onderhandelaars zat op de tribune in het ADO-stadion.

De onderhandelaars van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks proberen al sinds eind maart een nieuwe coalitie in Den Haag te smeden. Deze week beleven zij een cruciale fase in de formatie. Volgens bronnen rond de onderhandelingstafel is deze week namelijk begonnen met het aanpakken van heikele kwesties. Als de partijen deze week doorkomen, dan is de kans dat ze eruit komen een stuk groter geworden, zo is de algemene opvatting. Welke heikele kwesties bij de kop worden gepakt is niet bekend. Maar het ligt in de rede om aan te nemen dat het gaat om zaken als parkeren, het klimaatpact en de bouw van het cultuurcomplex op het Spuiplein. Met Hemelvaart zijn de onderhandelaars vrij, vrijdag gaan ze verder.