ADO-speler Lex Immers: 'Zaterdag knokken om het seizoen een mooi slot te geven' Lex Immers uit zijn frustraties na weer een tegendoelpunt (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Lex Immers wil zaterdag alles op alles zetten om dit voetbaljaar niet als een nachtkaars uit te laten gaan. 'Zaterdag gaan we keihard knokken om het seizoen een mooi slot te geven', sprak de middenvelder vlak na de met 2-5 verloren wedstrijd tegen Vitesse. Hij denk ook niet dat ADO kansloos is voor een vervolg in de play-offs. 'Niets is onmogelijk. Kijk maar naar Dordrecht afgelopen weekend of wij tegen Groningen in 2011. We moeten in Arhnem gewoon met vier goals verschil winnen.'

Over de desastreuze eerste helft was Immers duidelijk: 'Die was niet goed.' Wel was hij blij met de veerkracht die zijn team toonde. 'De tweede helft hebben we laten zien waarom we de play-offs hebben gehaald', vertelde de blonde middenvelder. 'Gezien de kansenverhouding hadden wij er ook wel vijf kunnen maken.' Immers heeft zijn rekenmachine er niet bijgepakt. Zo beredeneerde hij: 'Rekenen deed ik voor deze wedstrijd ook niet. Deze wedstrijd moet je Europees benaderen waarin je voorzichtig moet zijn met tegengoals. Als je er dan vier in de eerste helft tegenkrijgt dan weet je dat je een heleboel goals moet maken in Arhnem.'