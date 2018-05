ADO-coach Groenendijk: 'We waren vandaag onszelf niet'

DEN HAAG - ADO-trainer Fons Groenendijk was duidelijk na de verliespartij tegen Vitesse. De Leidenaar sprak na afloop: 'De grote kracht van dit ADO is dat het altijd een team blijft en dat was vanavond niet goed. Negativisme op de scheids, verwijten naar elkaar. Dat ben ik niet gewend. Dat heb ik ook tegen de jongens gezegd. Het was heel vervelend om te zien.

''We waren onszelf niet', vervolgt de oefenmeester. 'Als we tijdens de competitie niet als team bij elkaar waren gebleven waren we nooit zevende geworden. Het leek wel alsof we dat vandaag vergeten waren. Ik zag aan de lichaamstaal dat het niet goed was.'

Net als Lex Immers wil Groenendijk met opgeheven hoofd het seizoen afsluiten. Zo vertelde hij: 'Het scenario is dan dat we daar winnen. We moeten in het begin scoren en dan kijken hoever we kunnen komen. Nooit opgeven hoort bij ADO en ik wil dit seizoen positief eindigen.'

