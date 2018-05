Deel dit artikel:











ADO-middenvelder El Khayati: 'Vitesse had de tweede helft niets in te brengen' Nasser El Khayati snelt naar de middenstip nadat hij een penalty heeft gescoord (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - De tweede helft van het met 2-5 verloren duel tegen Vitesse gaf Nasser El Khayati hoop. ''Vitesse had niets in te brengen'', vond hij. 'Het gaf in de rust ook houvast dat we zoveel kansen hadden gecreëerd de eerste helft. We hebben elkaar opgejut en de tweede helft smaakt naar meer. We hebben laten zien dat we goed kunnen voetballen.'

Wel was te zien dat de technicus zichtbaar boos was. 'Er zijn één-twee momenten in het seizoen dat ik boos ben', zei El Khayati na afloop. 'Vandaag was er één. Je wilt winnen. In de competitie kun je verliezen en later in het seizoen dat puntenverlies nog herstellen. Nu speel je alles of niets. Dan wordt je een keer woedend.' LEES OOK: ADO-coach Groenendijk: 'We waren vandaag onszelf niet'