Bewonersbijeenkomst over asbest in Hazerswoude: 'Ik ben blij dat ik niet meer in onzekerheid zit'

HAZERSWOUDE-DORP - De bewoners uit Hazerswoude die last hebben van asbest, dat vorige week vrijkwam bij een grote brand op een nabijgelegen boerderij, zijn blij dat ze niet meer in onzekerheid zitten. Woensdagmiddag organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst voor de buurtbewoners waarbij ze met de burgemeester, wethouders en het asbestsaneringsbedrijf konden praten.

Carola de Haas was één van de aanwezige bewoners. Op het moment van de brand was ze zelf niet thuis, maar ze had wel de ramen openstaan. 'Ik had namelijk zeker wat vragen, omdat ik net op het grensgebied zat en wilde weten of ik ook risico liep. Ik vind het fijn dat de gemeente mij informatie heeft gegeven en dat ik niet meer in onzekerheid zit.'

Naast het verstrekken van informatie grijpt burgemeester Liesbeth Spies de bijeenkomst ook aan om te kijken hoe het met de bewoners is. 'Er is in een week tijd veel gebeurd. De asbest heeft natuurlijk voor veel ongemak gezorgd, maar het is goed om te zien dat de kinderen weer buiten kunnen spelen en mensen hun verhaal kwijt kunnen.' Volgens Spies is er weinig sprake van onrust onder de bewoners.



Asbest

Uit onderzoek blijkt dat de besmettingskans, van de asbest die vrijkwam bij de brand, erg klein is. 'De asbest die hier is gevonden is voornamelijk gemengd met cement. Dit zorgt ervoor dat de asbest niet direct heel gevaarlijk is, maar je moet er niet doorheen lopen of het opzuigen met de stofzuiger, want dan komt het in de lucht en kan je het inademen', vertelt asbestdeskundige Anton Klok.

De verwachting is dat het schoonmaken van de huizen nog een aantal weken gaat duren.

LEES OOK: Hazerswoude opgelucht na asbestbrand: 'Iedere steen hebben ze schoongeveegd'