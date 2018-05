Deel dit artikel:











Man beukt met hoofd tegen politieauto na arrestatie De man die zijn hoofd tegen het raam beukte wordt behandeld door ambulancepersoneel | Foto: Stephan Bekooij (Flashlight Fotografie)

NOORDWIJKERHOUT - Een 33-jarige man is woensdagavond aangehouden in Noordwijkerhout na een ruzie met drie fietsers. Tijdens zijn aanhouding was hij zo agressief dat hij in de politieauto zijn hoofd tegen het raam beukte.

Een agent die toevallig op de 's-Gravendamseweg reed zag dat twee fietsers door de man werden lastiggevallen. Om de agressieve man aan te houden moest de agent collega's erbij roepen. Eenmaal in de auto was de man nog niet afgekoeld en gaf een kopstoot tegen het raam. Daardoor raakte hij gewond en moest hij naar het ziekenhuis. De man zit nog vast en wordt verhoord. De politie vermoedt dat hij onder invloed was.