Sebastiaan (36) vermist: zijn pinpas is nog gebruikt in Leimuiden Sebastiaan (36) is sinds begin deze week vermist | Foto: Politie

LEIMUIDEN - De politie is op zoek naar de vermiste Sebastiaan van den Haak (36) uit Haarlem. Hij is sinds maandag vermist. Hij is voor het laatst gezien bij zijn huis in Haarlem, waarschijnlijk is hij daarna op zijn fiets vertrokken. Daarna is zijn pinpas gebruikt bij Super de Vliet in Leimuiden.

De pinpas is maandag 7 mei rond 15.00 uur en dinsdag 8 mei om 12.23 uur gebruikt bij de supermarkt. Sebastiaan is 1.74 meter lang en heeft donkerblond haar. Hij droeg een lichtblauwe spijkerbroek met een gat ter hoogte van zijn knie en hij had lichtgrijze Nike Airmax aan. Het is niet bekend wat voor bovenkleding hij droeg.

Ice Age-tatoeage Wel heeft hij een aantal tatoeages: een eekhoorn van de film Ice Age op zijn kuit, een familiewapen op een schouder, een draak op zijn bovenarm, Magere Hein en een doodshoofd op zijn andere bovenarm.