Drie gewonden bij vechtpartij in café aan de Hoefkade De vechtpartij was in een café aan de Hoefkade | Foto: Regio15

DEN HAAG - Bij een vechtpartij in een café aan de Hoefkade in Den Haag zijn woensdagavond laat drie gewonden gevallen. Een van hen is de verdachte, een 39-jarige man uit Den Haag. De politie heeft hem aangehouden.

De politie kreeg omstreeks 23.00 uur een melding van een vechtpartij. Meerdere personen in het café zouden bij de ruzie betrokken zijn geweest. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding van de vechtpartij is onbekend. De politie doet onderzoek. In februari dit jaar was er ook een vechtpartij in hetzelfde cafe. Toen werden twee mannen mishandeld door vier mannen met bivakmutsen. Zij waren via de achterdeur het café binnengekomen. LEES OOK: Daders cafémishandeling droegen bivakmutsen