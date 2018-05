Deel dit artikel:











Pottenbakken en hardlopen zijn traditie op Hemelvaartsdag Het is druk op de Keramiekmarkt in Gouda tijdens Hemelvaartsdag

REGIO - Heerlijk zo'n extra vrije dag met Hemelvaart. Maar wat ga je doen? Een dagje naar het pretpark, de dierentuin of het zwembad. In Gouda en Delft hebben ze hun eigen tradities met Hemelvaart: de keramiekmarkt en de Golden Tenloop. Ook dit jaar is het er weer druk.

De markt bij het Oude Stadhuys in Gouda staat twee dagen vol met kraampjes met vazen, schalen en beelden. Zo'n honderd topkeramisten uit de hele wereld staan er met hun creaties. Ook zijn er workshops pottenbakken. Volgens de organisatie waren er vorig jaar 40.000 bezoekers op de keramiekmarkt. In Delft pakken ze het sportiever aan. Daar wordt voor de 31ste keer de Golden Tenloop gehouden. Voor de kleintjes is er de 1 km Jeugdloop, verder zijn er ook nog de afstanden 2,5 km, 5 km en 10 km.

Foodtrucks Wie na het slenteren in Gouda of het rennen in Delft trek heeft gekregen kan richting Den Haag voor het foodtruckfestival Rrrollend. De eetkramen staan op het Lange Voorhout. Dit jaar kan je voor het eerst niet meer contant betalen op het festival. De foodtrucks staan er nog het hele weekend.