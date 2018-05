Een jaar cel voor Boskoper die seks wilde met 15-jarig meisje; twee maanden meer dan eis

BOSKOOP - Een 48-jarige Boskoper heeft een jaar gevangenisstraf gekregen voor het digitaal kinderlokken van een meisje van 15 jaar. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Het Openbaar Ministerie had eerder tien maanden cel tegen de verdachte geëist, maar de rechtbank laat meewegen dat de man wist dat hij een kwetsbaar slachtoffer koos.

In 2015 kwam de kinderlokker via een website voor meisjes met anorexia in contact met het destijds 13-jarige meisje. Hij overtuigde de tiener ervan om naaktfoto's te sturen en chanteerde haar. Het slachtoffer is vervolgens zelf naar de politie gestapt.

Op dinsdag 27 februari 2017 ontmoette de Boskoper het slachtoffer bij een hotel in het Drentse Hoogeveen, om seks met haar te hebben. Hij wist niet dat de politie was ingelicht en dat het meisje hem in de val lokte. In de lobby van het hotel ontmaskerde zij de man voor de politie, die hem vervolgens aanhield.



Twee maanden langer

De rechtbank besloot de straf langer te maken dan de eerdere eis, omdat de man wist dat het slachtoffer een kwetsbaar kind was. Naast de celstraf mag hij geen contact meer hebben met het 15-jarige meisje.

