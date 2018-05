Boompje boompje, we hebben een vraag: welke is de mooiste van Den Haag?

DEN HAAG - Welke boom is de mooiste van Den Haag? Over die vraag kun je vanaf donderdag stemmen tijdens de Haagse voorronde van de Boom van het Jaar-verkiezing. De kanshebbers zijn de oudste linde op het Lange Voorhout, de paardenkastanje op de Koekamp en de Postzegelboom tegenover Paleis Noordeinde.

Op de website van de gemeente worden alledrie de bomen kort in het zonnetje gezet. De 110-jarige paardenkastanje op de Koekamp wordt geprezen als recordhouder: de grootste en zwaarste boom die ooit verplaatst is. 'Een opvallende verschijning met al zijn lage vertakkingen; de littekens uit de Tweede Wereldoorlog. Toen zijn er veel takken afgezaagd voor haardvuur', aldus de gemeente.

De Postzegelboom heeft de voorrondes gehaald, omdat hij geliefd is bij de Koninklijke familie. Prinses Beatrix zou tijdens haar periode als vorstin soms vermomd op het bankje onder de boom hebben gezeten. Ook staat de kastanjeboom vaak op postzegels, daar dankt de boom ook zijn bijnaam aan.



De Lange Linde

De laatste nominatie is de oudste linde die aan het Lange Voorhout te vinden is. Deze boom telt ongeveer 260 jaarringen. Het is de eerste boom in Den Haag die lieveheersbeestjes kreeg om bladluis te behandelen. Deze en de andere lindes worden ook genoemd in het rijmpje 'Liesje leerde Lotje lopen'.

De boom die de meeste stemmen krijgt, wordt 15 mei door de gemeente Den Haag ingezonden als nominatie voor de landelijke schoonheidswedstrijd. Stemmen kan tot en met 14 mei.



Monumentale bomen

Volgens Clara Visser, voorzitter van de Bomenstichting Den Haag, zijn het allemaal monumentale bomen. 'De bomen die genomineerd zijn, zijn minstens vijftig jaar oud en hebben cultuur-historische waarden.' Visser twijfelt daarentegen wel of de bomen een goede kans maken op de landelijke titel. 'Het thema van de boomverkiezing is dit jaar 'eetbare bomen'. De gemeente Den Haag heeft helaas geen eetbare bomen uitgekozen, dus ik weet niet of er eenthe gaat winnen.'

