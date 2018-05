Deel dit artikel:











Ondernemers boos over afsluiting Stierenbrug: 'Leiderdorp zit potdicht' De Stierenbrug in Leiderdorp. Foto Unity

LEIDERDORP - 'Leiderdorp zit dicht, potdicht. En dat is een hard gelag voor ondernemend Leiderdorp.' De Leiderdorpse Ondernemers Vereniging is niet blij met de afsluiting van de Stierenbrug. De brug is een belangrijke verkeersader tussen Leiden en Leiderdorp.

Dat blijkt uit een brief die de voorzitter van de ondernemersvereniging, Didos van Dam, naar het gemeentebestuur heeft gestuurd. Volgens de brief zijn de Leiderdorpse ondernemers volledig overrompeld door het tijdstip en duur van de werkzaamheden. Dat er onderhoud plaats moet vinden aan de Persant Snoepweg begrijpt de vereniging, maar dat de brug voor 6 weken afgesloten wordt, komt toch als een grote verassing. 'Er is niet duidelijk richting ondernemend Leiderdorp gecommuniceerd en er heeft al helemaal geen afstemming plaatsgevonden.' De vereniging wil daarom in spoedoverleg met de gemeente.

Klanten vinden weg niet Van Dam: 'We krijgen erg veel klachten. Personeel dat niet op de hoogte is en daardoor te laat komt, klanten die de winkels niet kunnen vinden omdat ze de weg niet weten. Het is een belangrijke verkeersader, maar nu staat alles muurvast.' Ook de duur van de afsluiting verrast de ondernemers: 'In een dergelijk tijdsbestek vernieuwd men de gehele Ring A10 bij Amsterdam. En dat doet men dan gedurende de zomervakantie.'

Via alle kanalen gecommuniceerd De gemeente zegt bij mediapartner Unity dat de afsluiting via alle communicatiekanalen verspreid wordt. 'Gemeente aan Huis, Twitter, infomasten langs de weg, nieuwsbrief, website, borden van de aannemer en Facebook', aldus de gemeente.