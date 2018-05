Deel dit artikel:











Kiki Bertens verslaat wéér een wereldster: Maria Sharapova moet buigen in Madrid Kiki Bertens aan service in Madrid. (Foto: ANP)

WATERINGEN - Het is tennisster Kiki Bertens voor de tweede keer deze week gelukt om te winnen van een wereldtopper. In de kwartfinale van het WTA-toernooi in Madrid versloeg de 26-jarige Wateringse donderdag Maria Sharapova. Ze was in drie sets te sterk voor de Russische voormalig nummer één van de wereldranglijst: 4-6, 2-6, 6-3.

Na één set leek Bertens nog te moeten buigen voor haar tegenstander. Hoewel beide speelsters aan elkaar gewaagd waren, ging de setwinst naar Sharapova (31), winnares van vijf Grand Slam-toernooien en olympisch zilver. Met bemoedigende woorden kreeg coach Raemon Sluiter zijn pupil weer op het goede spoor. Bertens herstelde zich knap en trok de tweede set naar zich toe. Na twee matchpoints in set drie greep ze de zege op het Spaanse gravel.

Stunt In de achtste finale zorgde Bertens voor een stunt door Caroline Wozniacki te verslaan (6-2, 6-2). De nummer twee van de wereld uit Denemarken had geen schijn van kans tegen de mondiale nummer twintig.