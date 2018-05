Basketbalsters Grasshoppers schrijven geschiedenis: 'Landskampioen zonder Amerikanen'

KATWIJK - Tot aan de vroege ochtend was het feest in Katwijk. De basketbalsters van Grasshoppers werden woensdagavond voor het eerst in de clubhistorie landskampioen en dat leidde tot uitzinnige taferelen. 'Ik heb twee uur op tafel gestaan', zegt de 17-jarige Mia Hordijk.

Grasshoppers won in Bemmel de vierde finalewedstrijd tegen titelverdediger Lekdetec met 55-66. Zo trokken ze de best-of-5-serie met 3-1 naar zich toe. Het feest werd gevierd met een bus vol meegereisde supporters. 'Het leek wel of heel Katwijk op het veld stond', aldus Hordijk.

Bij thuiskomst kregen de Katwijkse vrouwen een heldenonthaal in sporthal Cleijn Duin. De opluchting was groot, omdat ze afgelopen zaterdag bij Bemmel de landstitel al veilig konden stellen. Dat lukte niet, waardoor ze het kampioenschap uit handen dreigden te geven.



Trauma

'We hadden vorig jaar een trauma opgelopen', vertelt de 1.65 meter lange Hordijk. 'Toen stonden we ook op matchpoint, maar ging het in de finale alsnog mis. We dachten: dat gaat ons dit jaar niet gebeuren. Toch durfden we pas na het laatste fluitsignaal te juichen.'

Na twee verloren finales (in 2016 en 2017) bekroonde Grasshoppers een uiterst succesvol seizoen, waarin al de Super Cup en de Nederlandse beker werden gewonnen, met het landskampioenschap. 'Drie keer is scheepsrecht', stelt de half Zuid-Afrikaanse speelster.



Eigen jeugd

Wat de titel nóg mooier maakte, is dat Grasshoppers het alleen met eigen jeugd voor elkaar heeft gekregen. In tegenstelling tot concurrent Lekdetec, dat over twee Amerikaanse speelsters beschikte. 'Wij doen het met Katwijkers en een paar Noordwijkers. Dat maakt dat je nóg meer een team bent. Heel gaaf om Nederlands kampioen te worden met meiden van om de hoek.'

De ploeg van coach Rick Driessen wordt vrijdagavond gehuldigd in clubgebouw 'De Bucket'. Hordijk, op Alissa van der Plas (15) na de jongste speelster, en haar teamgenoten hebben al een gezellige nacht achter de rug. 'We hebben gedanst en gefeest. Ik heb in totaal twee uur op tafel gestaan.'

