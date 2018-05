as-Soennah moskee reageert op aangekondigd Pegida-protest: 'Openbare orde niet te garanderen'

DEN HAAG - 'Dit is natuurlijk intimidatie en uitlokking'. Zo luidt de reactie van Adelhamid Taheri, woordvoerder van de as-Soennah moskee in Den Haag, op de aangekondigde demonstratie van Pegida. 'Hier zit niemand op te wachten.'

De woordvoerder van de moskee zegt tegen Omroep West dat hij door heel veel jongeren uit de wijk is benaderd. 'Zij zullen aanwezig zijn om de moskee te beschermen.'

Volgens Taheri kan 'niemand de openbare orde en veiligheid garanderen', mocht de demonstratie doorgaan. 'Dit is natuurlijk intimidatie en uitlokking.'



Varkens roosteren

De anti-islambeweging kondigde woensdag een protest aan. De groep wil tijdens de vastenperiode van moslims, de ramadan, langs verschillende moskeën in Nederland trekken en een speenvarken braden voor de deuren van de verschillende gebedshuizen. 'Hier zit niemand op te wachten', aldus Taheri.

De gemeente Den Haag liet woensdag weten met de organisatie in gesprek te gaan over de aangekondigde actie. De samenwerking tussen de gemeente en de moskee is, volgens Adelhamid Taheri, altijd goed. 'Ik verwacht dat we samen met de gemeente en politie hier goed uit zullen komen', besluit Taheri.

