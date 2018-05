Oudgedienden 20 jaar na kampioenschap ARC: 'Heel de Bollenstreek vernederd'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Anno 2018 is ARC, met ruim 1600 leden één van de grootste voetbalclubs in onze regio, 'slechts' een eersteklasser. Twintig jaar geleden zorgde de Alphense Racing Club nog voor een daverende verrassing door kampioen te worden op het hoogste amateurniveau. In de hoofdklasse A hield ARC grootmachten als Katwijk, FC Lisse, Quick Boys en Rijnsburgse Boys achter zich.

Voor aanvang van dat seizoen werden de Alphenaren gezien als degradatiekandidaat nummer één. Maar op zaterdag 9 mei 1998 stelden ze de titel veilig door in Zeeland met 1-4 te winnen van Hoek. En omdat concurrenten Katwijk en FC Lisse punten verspeelden, was het feest voor de formatie van trainer Willem Berckenkamp.

We speelden Quick Boys echt van de mat Ruud Bos – oud-voetballer ARC

Hoogtepunt van het kampioensjaar was de 6-0 zege van ARC - dat beschikte over een elftal met onder meer doelman Fred Admiraal, de Leidse aanvoerder Henk Langemaat (ex-Katwijk) en de broers Ard en Remco Blok - op Quick Boys. 'Dat was onze beste wedstrijd', blikt spits Ruud Bos (46) terug in een mini-documentaire van mediapartner Studio Alphen. 'We speelden Quick Boys echt van de mat.'



Gewaagde uitspraak

Maurice Balkhoven, destijds één van de smaakmakers in het Alphense team, liet zich in een interview op TV West verleiden tot een gewaagde uitspraak. 'We hebben in principe zowat heel de Bollenstreek vernederd’, beweerde Balkhoven stellig. 'Niet zo slim', realiseert de Rotterdammer zich nu. 'Want we kregen Lisse en Rijnsburg nog.'

De mini-documentaire 'De kleine Coolsingel: 20 jaar na het kampioenschap van ARC in de Hoofdklasse A' is hieronder in zijn geheel te bekijken. Behalve wedstrijdbeelden van TV West bevat de uitzending ook het karakteristieke commentaar van Omroep West-verslaggever Willem van Zuilen, die nog altijd actief is als 'dé stem van het regionale amateurvoetbal'.

LEES OOK: Mijlpaal voor ARC: grootste voetbalclub van de regio is 90 jaar