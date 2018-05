Grote hoeveelheid drugs gevonden in loods

NAALDWIJK - Er is een grote hoeveelheid drugs gevonden bij het bedrijf Agro Merchants op de grens van Naaldwijk en 's-Gravenzande. Dat heeft de politie Den Haag donderdagavond bekend gemaakt. Eerder deze week werden er vijf mensen gearresteerd bij het koelingsbedrijf.

Volgens de politie gaat het om een 'grote hoeveelheid drugs' die in de loods zijn gevonden. 'De verdovende middelen zijn overgebracht naar beveiligde omgeving', aldus de politie Den Haag op Twitter.



Dinsdagavond werd het hele bedrijfsterrein afgezet, was er veel politie op de been en cirkelde er een politiehelikopter boven de loods. De politieactie veroorzaakte opschudding in Naaldwijk en 's-Gravenzande. Naar aanleiding van deze politieactie zijn vijf mensen gearresteerd.





Of de drugsvondst en de arrestaties iets met elkaar te maken hebben, kon de politie donderdagavond niet zeggen.

