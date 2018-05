Deel dit artikel:











Van Barneveld uitgeschakeld in Premier League Darts na gelijkspel Raymond van Barneveld begroet het publiek in Rotterdam. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Darter Raymond van Barneveld heeft in het Schotse Aberdeen de Premier League afgesloten met een gelijkspel. De Haagse speler kwam in de zestiende en laatste reguliere ronde tot 6-6 tegen Michael Smith. Van Barneveld had alleen bij een overwinning nog een kansje om de play-offs te bereiken.

Michael van Gerwen komt donderdag ook nog in actie. Hij dart zijn laatste partij tegen Gary Anderson. De aanvoerder van de wereldranglijst heeft zich al geplaatst voor de play-offs op 17 mei in Londen, waar de beste vier strijden om de winstbonus van 250.000 Engelse pond.