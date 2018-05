West Wekker: Drugs gevonden in loods en Kiki verslaat wereldster

DEN HAAG - Goedemorgen! In de loods waar eerder deze week vijf arrestaties werden verricht, is ook een grote hoeveelheid drugs gevonden. Verder in de West Wekker aandacht voor Kiki Bertens die wederom een wereldster verslaat. En je kunt stemmwn op de mooiste boom van Den Haag.

1. Grote hoeveelheid drugs gevonden in loods

Er is een grote hoeveelheid drugs gevonden bij het bedrijf Agro Merchants op de grens van Naaldwijk met 's-Gravenzande. Dinsdag werden er vijf mensen gearresteerd bij het koelingsbedrijf. Of de drugsvondst en de arrestaties iets met elkaar te maken hebben, kon de politie gisteravond niet zeggen.

2. Kiki Bertens verslaat wéér een wereldster: Maria Sharapova moet buigen in Madrid

Het is tennisster Kiki Bertens voor de tweede keer deze week gelukt te winnen van een wereldtopper. In de kwartfinale van het WTA-toernooi in Madrid versloeg de 26-jarige Wateringse gisteren Maria Sharapova. Ze was in drie sets te sterk voor de Russische voormalig nummer één van de wereldranglijst.

3. Drie aanhoudingen bij steekpartij in Den Haag

Na een steekpartij in Den Haag aan de Amsterdamse Veerkade zijn drie personen opgepakt. Een persoon is gewond geraakt. De drie kregen ruzie op straat en daarbij werd gestoken. Het slachtoffer raakte niet ernstig gewond.

4. as-Soennah moskee reageert op aangekondigd Pegida-protest: 'Openbare orde niet te garanderen'

'Dit is natuurlijk intimidatie en uitlokking'. Zo luidt de reactie van Abdelhamid Taheri, woordvoerder van de as-Soennah moskee in Den Haag, op de aangekondigde demonstratie van Pegida. 'Hier zit niemand op te wachten.'

5. Boompje boompje, we hebben een vraag: welke is de mooiste van Den Haag?

Welke boom is de mooiste van Den Haag? Over die vraag kun je sinds gisteren stemmen tijdens de Haagse voorronde van de Boom van het Jaar-verkiezing. De kanshebbers zijn de oudste linde op het Lange Voorhout, de paardenkastanje op de Koekamp en de Postzegelboom tegenover Paleis Noordeinde. Er kan tot en met 14 mei gestemd worden.

Weer: Vandaag zijn er zonnige perioden en het blijft droog. Er staat weinig wind en het wordt 17 tot 19 graden

TV West Sport – algemene info:

TV West Sport trapt het sportweekend af! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook zijn er veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.