Deel dit artikel:











Overval in woning Zoetermeer, mogelijk meerdere daders De politie doet onderzoek | Foto: Regio15

ZOETERMEER - Een woning aan de Dr. J. W. Paltelaan in Zoetermeer is donderdagavond rond 23.00 uur overvallen. Dat meldt de politie. Vermoedelijk gaat het om meerdere daders, hoeveel is onbekend.

De overvallers zijn met een voertuig in een onbekende richting gevlucht. Van de daders, die waarschijnlijk donkere kleding dragen, ontbrak donderdagavond nog ieder spoor. De politie kon donderdagavond nog geen signalement geven van de overvallers.