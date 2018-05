Deel dit artikel:











Marit Bouwmeester lost Maxime Jonker af als leider bij EK zeilen Marit Bouwmeester tijdens de Medemblik Regatta. (Foto: Klaas Wiersma)

VOORBURG - Zeilster Marit Bouwmeester uit Voorburg heeft bij het EK Laser Radial in het Franse Rochelle de leiding overgenomen van haar Haagse landgenote Maxime Jonker. De olympisch kampioene in deze klasse eindigde in de races weliswaar als vijfde en zevende, maar die resultaten waren toch voldoende om Jonker te passeren in de tussenstand.

Jonker, die al vijf races won, leverde veel in door tegenvallende klasseringen: veertiende en elfde. Ze heeft na acht races 24 punten, twee meer dan Bouwmeester. De Amerikaanse Railey Paige staat derde met 27 punten. LEES OOK: Zeilen: Marit Bouwmeester sluit sterk af in Hyères