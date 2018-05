Deel dit artikel:











Heel vroege bezoeker Avifauna veroorzaakt ophef De man wachtte in zijn auto tot het park open zou gaan. (Foto: politie Alphen aan den Rijn)

ALPHEN AAN DEN RIJN - De politie werd in de nacht van donderdag op vrijdag gewaarschuwd voor een man in een auto bij vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn.

Iemand had de man rond 3.00 uur gezien en vond de situatie verdacht. Het park was op dat moment namelijk gesloten. Agenten reden daarop naar het vogelpark en spraken de automobilist aan. De man vertelde de agenten dat hij heel vroeg naar Avifauna was gereden omdat hij vakantiedrukte verwachtte en dat hij graag als eerste naar binnen wil. Waarschijnlijk gaat het dit lukken, want het park opent om 9.00 uur...