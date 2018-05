Deel dit artikel:











Racende automobilist aangehouden, ruim zeventig kilometer per uur te hard De automobilist reed ruim 70 kilometer per uur te hard. (Foto: politie Alphen)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een automobilist die door Alphen aan den Rijn racete, is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden. Hij reed met een snelheid van liefst 122 kilometer per uur, waar 50 kilometer per uur is toegestaan. De man heeft een bekeuring gekregen.

Hij was niet de enige die haast had. Een andere automobilist reed met een snelheid van 103 kilometer per uur waar je 50 kilometer per uur mag. Ook die kreeg een boete. Daarnaast hield de politie een onverbeterlijke automobilist aan op de Oranje Nassausingel. Die deed zoveel fout dat hij zijn auto moest inleveren. In de gemeente Zuidplas hielpen de agenten bij het zoeken naar een verwarde vrouw die daar op blote voeten rondliep. Zij is naar huis gebracht. En bij Avifauna stuitten de agenten op een wel heel vroege vogel...