Kagerplassen strijdtoneel van Kaagcup: 'De zeilen moeten perfect staan'

TEYLINGEN - Er wordt wat afgezeild in de regio. De North Sea Regatta op Scheveningen, de Volvo Ocean Race komt daar deze zomer ook aan... Maar niet alleen op Scheveningen wordt gezeild. Dit gebeurt ook op de Kagerplassen. Scoutinggroepen uit heel Nederland strijden daar vrijdag en zaterdag om de Kaagcup.

Honderden waterscouts uit zijn de komende dagen op het water te vinden. 'Het is inmiddels traditie', vertelt organisator Martijn Balkenende in het programma Muijs in de Morgen op Radio West. 'De strijd om de Kaagcup wordt al sinds 1976 georganiseerd. En de deelnemers zijn van verschillende leeftijden. De jongsten zijn tien jaar.'

Een van de deelnemers is Hidde (17) van de MacDonald-groep uit Den Haag. Zijn team won de afgelopen twee jaar de felbegeerde cup. En dit jaar gaat de MacDonald-groep weer voor de winst. 'Het is belangrijk dat we niet te veel stress krijgen. We moeten gewoon lekker zeilen, onszelf blijven en niet te veel op de anderen letten. En de zeilen moeten natuurlijk perfect staan. Die kleine dingetjes maken het verschil.' Hidde: 'Op sommige momenten zijn er wel 300 zeilers tegelijk op het water. De rest kijkt toe vanaf de kant. Het is heel gezellig.'



Zachte wind

En zoals elke zeiler weet, is de sport sterk afhankelijk van het weer. 'Bij een zachte wind zie je pas echt de goede deelnemers naar voren komen', aldus Hidde. In dat geval staan de deelnemers vrijdag voor een uitdaging, want volgens Moniek Wulms van MeteoGroup staat er vrijdag een zwakke wind en wordt het 19 graden.'

LEES OOK: Zeilen: Haagse waterscouts winnen Kaagcup 2016