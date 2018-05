'Dit is een echt Moederdagproduct', hortensia's zijn populair

DE LIER - Het is al weken topdrukte bij kwekerij Dijk van Dijk in De Lier. De reden? Moederdag komt eraan. 'Ze staan hartstikke leuk in huis.'

'De allergrootste drukte zit er inmiddels op', vertelt Frank van der Meer vrijdagochtend. 'Vooral de twee weken voor Moederdag zijn traditioneel druk in de hortensiawereld.' De hortensia is volgens hem 'een echt Moederdagproduct'. 'Dus de winkels moeten er vol mee staan.' 'Bij Dijk van Dijk verkopen ze kamerhortensia's. 'Die staan mooi binnen. We hebben een mooie diversiteit van soorten en kleuren.'

Het volgende piekmoment voor de kwekerij is al in aantocht. Dat is de Franse Moederdag, over twee weken. 'Tijdens dit soort weken verkopen wij zo'n 55.000 tot 60.000 hortensia's per week.'



'Ik heb nooit hortensia's gekregen voor Moederdag'

Een vrouw is intussen druk bezig met het inpakken van de planten. 'Ik heb zelf nooit hortensia's gekregen voor Moederdag', vertelt ze. 'Maar ik kan ze hier zelf meenemen. Ze staan hartstikke leuk in huis.'



Extra verkoop is welkom, want Nederlandse exporteurs van bloemen en planten hebben een ietwat tegenvallende maand april achter de rug. Die dip was te wijten aan lagere prijzen voor snijbloemen. Ook het feit dat Pasen dit jaar vroeg viel, was duidelijk te merken. Daardoor daalde export van bloemen en planten in april volgens de VGB - branchevereniging voor groothandelaren - met 2,3 procent tot 562 miljoen euro. In het eerste kwartaal van dit jaar liet die export nog een lichte groei zien.