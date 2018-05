Billenknijpen tijdens uitslag Songfestival: 'Iedereen stond te shaken in de zaal'

DEN HAAG - Feest was het in de zaal van het Eurovisie Songfestival in Lissabon donderdagavond. Nederland werd als laatste van de tien landen genoemd die door zijn naar de finale. Dat betekent dat Waylon zaterdagavond weer zijn nummer 'Outlaw in 'Em' zingt. Omroep West-presentator Frits Huffnagel zag Waylon doorgaan: 'Wat was het spannend! Iedereen stond te shaken.'

Huffnagel was donderdagavond tijdens de show in de zaal. 'De tien landen werden in willekeurige volgorde genoemd, maar ze weten de spanning wel op te voeren. Toen Nederland door was hebben we met team Waylon wel een paar drankjes gedronken. Of eigenlijk, we gingen vol aan de drank.'

Waylon was erg tevreden over zijn optreden. 'Het was de beste', zei hij na afloop. Vooraf was niet iedereen positief over zijn act. De afgelopen dagen was er veel kritiek op de dansers bij Waylons act. Huffnagel: 'Waylon weet wat 'ie wil en neemt riscio's, zo ook met de dansers. En het heeft goed uitgepakt.'



'He did it'

De Haagse Bibi Breijman (26), de vriendin van Waylon, is apetrots op haar lief. Op Instagram plaatste ze een foto van haar en Waylon omgeven door Nederlandse vlaggetjes; 'He did it'. Onlangs liet Bibi laat weten dat ze zwanger is van haar eerste kindje. Tekst gaat verder onder de foto



Na de halve finale steeg Waylon meteen bij de bookmakers naar plek acht. Volgens Songfestivalliefhebber Huffnagel is dat een realistische plaats. 'Ik denk dat hij zelfs nog hoger kan komen. In 2014 was er ook weinig vertrouwen in The Common Linnets, en die werden uiteindelijk tweede. Een ding is zeker; als Waylon wint, gaan we echt los!'

Waylon is tijdens de finale zaterdag als 23ste van de 26 kandidaten aan de beurt.

LEES OOK: Talkshow FRITS! in het teken van het Eurovisie Songfestival