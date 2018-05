Oscar verdrietig na kanarieroof: 'Die vogels horen bij mij'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een opmerkelijke diefstal in Alphen aan den Rijn: uit de tuin van het huis van Oscar Verkerk zijn zestien kanaries meegenomen. In de nacht van woensdag op donderdag heeft een onbekende kanariedief het vogelhuis aan de Honingzwam leeggeroofd. Tot groot verdriet van hun baasje: 'Ik ben het hele voorseizoen bezig geweest jongen te kweken. Die vogels horen bij mij.'

Als Oscar woensdagavond gaat slapen, zitten zijn kanaries zoals gewoonlijk op stok. Niets aan de hand. Maar wanneer hij de volgende ochtend beneden komt, staat de poortdeur van de tuin open: 'Ik voelde meteen dat er iets loos was. Toen zag ik al gauw dat het kanariehuis in de tuin leeg was', vertelt de kanarie-eigenaar aan Omroep West.

Oscar is aangedaan door de diefstal: 'Ik ben ontzettend aan ze gehecht. Je gaat toch dagelijks met ze om. Als ik 's ochtends naar de volière loop om ze te voeden, herkennen ze me. Je krijgt een band met die beestjes.'



Kampioensoort

Zestien kanaries namen de dieven mee. Eén vogeltje werd buiten de kooi aangetroffen. Deze was al kaalgeplukt door zijn moeder en zag er daarom niet mooi uit. Daardoor hadden de dieven waarschijnlijk geen interesse meer, denkt Oscar. Hij vond het vogeltje terug op straat en kon hem 'zo vangen'. Maar het mocht niet baten. Enige tijd later overleed het vogeltje: 'van de stress'.

Het is niet de eerste keer dat de kanaries doelwit zijn. Twee keer eerder overkwam het Oscar ook al. 'In heel Nederland worden volières leeggeroofd, voor de verkoop. En ik kweek een speciale soort, de Berner-kanarie. Zo'n kampioensoort is meer waard dan een gewone kanarie en dus gevoeliger voor diefstal.'



Camera

Of de kooi binnenkort weer gevuld is met nieuwe kanaries? Daar moet hij nog over nadenken. Maar één ding is zeker: 'Als ik nieuwe aanschaf, komt er hoe dan ook camera op het balkon!', zegt Oscar stellig.

De politie is nog steeds op zoek naar informatie. De kanaries zijn te herkennen aan ringnummer 3RHR.

