'Schadelijke' hoogspanningskabels in de grond Den Haag, PvdA stelt vragen

DEN HAAG - De PvdA in Den Haag heeft vragen gesteld over de ondergrondse hoogspanningskabels die te dicht bij woonhuizen liggen. Dat bleek donderdag uit onderzoek van RTL Nieuws. Volgens de Gezondheidsraad hebben kinderen die te dicht bij de kabels wonen een hogere kans op leukemie.

RTL meldde dat op de Laakweg in Den Haag drie dikke ondergrondse kabels van 150.000 volt in de grond liggen. Ze zitten een meter diep en geven veel meer straling af dan de reguliere hoogspanningslijnen. De kabels liggen pal onder woonhuizen. Volgens RTL hebben bewoners 'geen idee'.

'Wat gaat het college ondernemen om bewoners die het aangaat van de gevaren op de hoogte te brengen en deze weg te nemen?', vragen Janneke Holman en Martijn Balster van de PvdA aan het Haagse college. Ook willen ze weten om hoeveel meter kabel het precies gaat en welke risico's dat voor Den Haag heeft.



Meerdere gemeenten

Den Haag is lang niet de enige stad waar de hoogspanningskabels in de grond zitten. In bijna alle gemeenten in onze regio is dat het geval, is te zien op een kaart van netbeheerder Tennet. Het is niet onderzocht of deze kabels ook te dicht bij woonhuizen liggen.

