Tjeerd Westdijk met VV Noordwijk op jacht naar langverwachte titel

NOORDWIJK - Tjeerd Westdijk kan deze zaterdag met VV Noordwijk kampioen worden van de Hoofdklasse A. Een titel waar Noordwijk al een paar seizoen naar snakt. Topscorer Westdijk is zich daar van bewust: 'Noordwijk probeert al drie jaar uit de hoofdklasse te komen. Mooi dat we dat nu ook echt kunnen doen.'

De kustploeg was er een paar keer dichtbij. Vorig seizoen ging het in de nacompetitie fout, het jaar daarvoor was Quick Boys in de competitie een grote sta-in-de-weg. Dit seizoen was Noordwijk vanaf dag één de gedoodverfde favoriet. Een status die ze hebben waargemaakt. Getuige ook het indrukwekkende doelsaldo van 78 doelpunten voor en 31 tegen.

Had Noordwijk niet veel eerder in het seizoen kampioen kunnen worden? 'We hebben in principe wel wat wedstrijdjes het weggegeven', vindt Westdijk. 'Maar ook uitschieters qua doelpunten in wedstrijden gehad.'

Topscorer





Westdijk is verantwoordelijk voor 24 van de 78 doelpunten en daarmee onbedreigd topscorer van de Hoofdklasse A. 'Niet iets waar ik vanaf het begin van het seizoen mee bezig was', vertelt hij. 'Ik zag mezelf steeds vaker terug bij de doelpuntenmakers. Op een gegeven moment gaat die topscorerstitel dan wel spelen.'

Kompaan in de spits van Noordwijk is Emiel Wendt. In de eerste maanden van de competitie liepen beide aanvallers nagenoeg gelijk. 'Daar heeft hij zelf een einde aan gemaakt', lacht Westdijk. 'Ik kreeg toen drie assists van hem en kon zo uitlopen. Dat is ook de kracht van dit Noordwijk, we zijn een hecht team. Het is een goede groep, gezellig. Iedereen leeft mee, ook de twaalfde tot de zestiende man.'

Nuchterheid





Kees Zethof werd voorafgaand aan het seizoen aangesteld als trainer. Een man die 'nuchterheid' bracht volgens Westdijk. 'Kampioen worden bracht hij niet als doelstelling', vervolgt de Hagenees. 'Gewoon wedstrijdjes winnen en eind mei kijken waar we staan.'

En dat is drie wedstrijden voor het einde bovenaan. Zaterdag gaat Westdijk met een 'gezonde spanning' richting de wedstrijd. Tegenstander op de Duinwetering is RVVH, een ploeg die vecht tegen degradatie. 'Als je kijkt naar de stand dan moeten we gewoon winnen', zegt de doelpuntenmachine. 'Uit hebben we het daar heel lastig gehad. Ze voetbalden zich makkelijk onder onze druk uit. Pas aan het einde wisten we toen twee keer te scoren. We moeten het nu gewoon thuis afmaken en kampioen worden.'

Spijkenisse





Westdijk werd tijdens dit seizoen in verband gebracht met Spijkenisse. Waarom koos de aanvaller toch voor nog een seizoen Noordwijk? 'Daar zijn meerdere redenen voor', verklaart hij. 'Ik heb het hier natuurlijk enorm naar mijn zin. Wil volgend seizoen een niveautje hoger spelen en schatte in dat dit eerder met Noordwijk ging gebeuren dan bij Spijkenisse (staan op promotie/degradatie derde divisie red.).'

Zaterdag kan Westdijk er zelf voor zorgen dat Noordwijk volgend seizoen in de derde divisie speelt. De thuiswedstrijd tegen RVVH begint om 14.30. De wedstrijd is live te volgen via Omroep West 89.3FM.