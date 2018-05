Deel dit artikel:











Man mishandeld en beroofd in parkeergarage Politieauto | Foto: John van der Tol

DEN HAAG - In een parkeergarage aan de Zwolsestraat in Den Haag is donderdagavond rond 21.45 uur een man uit Leidschendam mishandeld en beroofd.

De ruzie begon op de Gevers Deynootweg. Daar kreeg het slachtoffer het aan de stok met drie mannen in een auto. Vervolgens liep de Leidschendammer naar zijn auto in de parkeergarage. De mannen in de auto reden achter hem aan en mishandelden hem daar. Na de klappen miste het slachtoffer verschillende spullen.

Signalement Een van de verdachten is volgens de politie een man met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Hij is tussen de 1,80 en 1,85 meter lang en wordt tussen de 20 en 25 jaar oud geschat. Hij is tenger, droeg een grijze jas, een zwarte trainingsbroek en zwarte schoenen. De politie vraagt getuigen zich te melden.