Bijna examentijd: 'Het cijfer maakt me niet uit, als ik het maar haal!'

REGIO - Een spannende tijd breekt aan voor scholieren op middelbare scholen. Het eindexamen staat voor de deur! En dat betekent: met de neus in de boeken en blokken maar. Koen uit Rijswijk en Jelle uit Leiden zijn al hard bezig: 'Ik ga voor een 6, hoger dan dat gaat 'm toch niet worden', zegt Jelle.

Jelle Bentveld (19) zit op het vwo en heeft aankomende maandag zijn eerste examen. Hij begint met wiskunde en dat is niet zijn sterkste vak: 'Ik moet daar echt voor blokken, want ik sta nu een 5,6. Dat betekent dat ik een 5 mag halen. Toch hoop ik op een 6, maar hoger dan dat gaat 'm zeker niet worden!'

Erg gespannen is Jelle niet. Hij kent het trucje inmiddels wel; zijn mavo- en havo-diploma heeft hij al op zak. Maar voor de 17-jarige Koen van den Bos uit Rijswijk is het wel de eerste keer. Hij doet zijn havo-eindexamen en begint komende dinsdag met geschiedenis. Dat is een van zijn favoriete vakken, dus gestresst is hij niet. Hij maakt zich meer zorgen over Frans, dat gaat hem namelijk een stuk minder goed af: 'Het maakt me niet uit welk cijfer ik krijg, als ik maar gebeld word met goed nieuws. Dan ben ik er tenminste vanaf!', aldus Koen.



Tips

Of er een groot feest komt als Koen slaagt? 'Nou, ik ga er wel een drankje op drinken.' Maar zover is het nog niet, want het eindexamen duurt drie weken. Voorlopig zitten beide heren dus nog met hun neus in de boeken.

En om die periode door te komen, heeft de inmiddels zeer ervaren Jelle nog wel wat tips: 'Zorg dat je de randzaken op orde hebt, zoals de instellingen van je rekenmachine. En neem pauze tussen het leren door. Ga bijvoorbeeld een half uurtje tv kijken of in de zon zitten. Aan één stuk door blokken heeft toch geen zin!'



Programma

Aankomende maandag beginnen de landelijke examenweken. Havisten starten met natuurkunde en het vwo met wiskunde. Voor de verschillende vmbo-richtingen staan maandag Engels of Nederlands op het programma.

