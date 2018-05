MS-patiënt Amadeo (25) krijgt dure stamcelbehandeling door honkbalheld

Amadeo is superblij met de gulle gift |Foto: Omroep West

RIJSWIJK - 'Ik ben gered', zegt een dolblije Amadeo Ellensburg uit Rijswijk. Hij lijdt aan progressieve Multiple Sclerose (MS), wat inhoudt dat zijn lichaamsfuncties langzaam uitvallen. Maar goed nieuws; door een gulle gever kan hij eindelijk naar Moskou voor een dure stamcelbehandeling die in Nederland niet beschikbaar is.

De benodigde 60.000 euro komt van niemand minder dan de beroemde honkballer Kenley Jansen van Curaçao. In november vorig jaar zette Amadeo een crowdfundingsactie op, maar de teller bleef steken op 9.000 euro. Daarop besloot zijn familie met een video bekende Antillianen hulp te vragen. Kenley Jansen, die als pitcher bij het Amerikaanse Los Angeles Dodgers speelt, bood daarop aan te helpen.

Amadeo kan dus binnenkort naar Moskou vertrekken. Bij de behandeling die ze daar aanbieden worden stamcellen uit het ruggenmerg bevroren en bestraald en vervolgens teruggeplaatst. Het is de bedoeling dat de bestraalde stamcellen de anderen beïnvloeden zodat de Multiple Sclerose stopt. 'Ik ken mensen die daardoor weer kunnen lopen,' zegt Amadeo, die ook een rolstoel heeft, hoopvol.



'Weinig hoopgevend'

De MS Vereniging begrijpt wel dat Amadeo hoopvol is over de behandeling, al lijken de resultaten voor de progressieve vorm van MS waaraan hij lijdt weinig hoopgevend. Toch vindt de MS Vereniging dat je zo'n behandeling ook in Nederland zou moeten kunnen krijgen.

