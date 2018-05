Deel dit artikel:











Quick-trainer Paul van der Zwaan wint Rinus Michels-awards Paul Zwaan is de beste amateurtrainer van Nederland (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Quick-trainer Paul van der Zwaan is op het trainerscongres uitgeroepen tot beste amateurtrainer van Nederland. Van der Zwaan krijgt de prijs -die naar oud-bondscoach Rinus Michels is genoemd- voor zijn goede prestaties met 'de hanen'. Na de promotie vorig jaar staat Quick nu op een nette derde plaat in de derde divisie zondag.

Vakblad 'de voetbaltrainer' hield de verkiezing. In voorgaande jaren wonnen onder andere Wilfred van Leeuwen, Jack van den Berg, Jan Zoutman en Gert Aandewiel de prestigieuze titel. Philip Cocu won het kleinood dit seizoen bij de proftrainers.