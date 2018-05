Grote hoeveelheid drugsafval gedumpt in Den Haag

DEN HAAG - Aan het Abraham Orteliuspad in Den Haag is een grote hoeveelheid drugsafval gedumpt. Volgens de politie gaat het om vaten met afval van stoffen die gebruikt worden bij het maken van synthetische drugs, zoals bijvoorbeeld XTC. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de lading afgelopen nacht opgeruimd.

De dampen die uit het afval komen zouden schadelijk zijn als ze worden ingeademd en branden ook door kleding heen. Er zou ook sprake zijn van explosiegevaar.

Een gespecialiseerd bedrijf heeft het drugsafval overgepompt in veilige vaten. Daarna is alles afgevoerd en is de vindplaats schoongemaakt. De gemeente Den Haag draait in dit geval op voor de kosten van het opruimen.



Buurtonderzoek

De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien van het achterlaten van het drugsafval. Vrijdagavond wordt een buurtonderzoek gedaan.

