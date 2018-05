ADO haalt inspiratie uit comeback Arsenal: ‘Zij stonden 4-0 achter en wonnen met 5-7’

DEN HAAG - ‘We hebben deze week beelden van comebacks laten zien aan de spelers’, vertelt ADO-trainer Fons Groenendijk in aanloop naar de wedstrijd tegen Vitesse waar de Haagse ploeg een 5-2 achterstand moet goed maken. ‘Wij keken naar Reading - Arsenal. Daar werd 4-0 uiteindelijk 5-7.’

‘We moeten proberen een goede uitslag neer te zetten en proberen het onmogelijke te benaderen’, vervolgt Groenendijk. ‘Je weet dat het in het verleden vaker is gebeurd. Daarom hebben we ook beelden van comebacks laten zien. Videoanalist Marvin van der Valk heeft veel van dit soort comebacks op zijn computer. Deze van Reading - Arsenal staat nu op in de trainerskamer. Daarnaast heb je ook iets van revanchegevoelens.’

‘We willen nog één keer laten zien dat we een uitstekend seizoen hebben gehad en laten zien dat we terecht in de play-offs staan.’