Simonis in centrum Den Haag weer open na brand Visrestaurant Simonis in het centrum van Den Haag | Foto: Ivar Lingen

DEN HAAG - Visrestaurant Simonis in het centrum van Den Haag is weer open. In februari brak er brand uit in de keuken van het restaurant aan de Gedempte Gracht.

De brand sloeg over naar het afvoersysteem van de naastgelegen parkeergarage. Daardoor moesten bovengelegen appartementen worden ontruimd. Zes bewoners zijn met een hoogwerker uit hun huis gehaald. Door de brand was er veel rook- en waterschade. De zaak was net helemaal opgeknapt.