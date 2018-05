Deel dit artikel:











ADO Den Haag heeft Raad van Commissarissen compleet ADO-supporters vieren de plaatsing voor de play-offs (foto:Soccrates Images)

DEN HAAG - De nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) van ADO Den Haag is compleet. Ward Swart is de vijfde commissaris. Swart is momenteel interim-voorzitter van de HFC (cultuurbewakers van ADO), en zal namens de HFC plaatsnemen in de RvC.

Swart wordt in juni tijdens een algemene vergadering van de aandeelhouders en de RvC officieel benoemd. In de huidige RvC zitten naast voorzitter Ad Melkert ook John van Ringelenstein, John Yan en Felix Wu. Eerder werd Kees Jansma door de ledenraad van HFC niet geschikt bevonden voor de RvC.

LEES OOK: ADO Den Haag legt talentvolle verdediger Shaquille Pinas voor drie jaar vast