ADO wil contract Groothuizen openbreken en verlengen, Becker wil hogerop

DEN HAAG - Als het aan ADO Den Haag ligt speelt doelman Indy Groothuizen ook de komende seizoenen in het shirt van de huidige nummer zeven uit de eredivisie. De stand-in van Robert Zwinkels heeft nog een contract tot de zomer van 2019, maar dat wil ADO openbreken en verlengen.

Technisch manager Jeffrey van As laat in TV West Sport weten dat 'de eerste gesprekken reeds gevoerd zijn' met de zaakwaarnemer van Groothuizen. De 21-jarige doelman kent een prima debuutseizoen in Den Haag. Hij speelde tot dusver vijf wedstrijden in de hoofdmacht. Afgelopen week werd hij voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje.

ADO-aanvaller Sheraldo Becker heeft na dit seizoen nog een contract voor een jaar. Wil de Haagse club hem niet gratis de deur uit laten lopen, dan moeten zij de buitenspeler komende zomer of verlengen of verkopen. Van As: 'Sheraldo heeft aangegeven een stapje hogerop te willen, maar we kunnen natuurlijk niet iedereen verkopen. We gaan het zien.'





