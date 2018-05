Deel dit artikel:











Kiki Bertens naar finale tennistoernooi Madrid Kiki Bertens naar finale Madrid (foto: Orange Pictures)

WATERINGEN - Tennister Kiki Bertens heeft de finale van het hoog aangeschreven gravel-toernooi in Madrid gehaald. De Wateringse won in twee sets (6-2, 6-2) van Caroline Garcia. Ze speelt zondag in de finale tegen de winnaar van het Tsjechische onderonsje tussen Petra Kvitova en Karolina Pliskova.

Bertens staat voor de zevende keer in haar loopbaan in een finale van een WTA-toernooi. Van zes vorige finales wist ze er vijf te winnen. De gravelspecialiste heeft na een mindere start dit jaar het goede gevoel weer gevonden. Bertens won het toernooi van Charleston vorige maand. In haar eerste partij op gravel in Stuttgart moest ze nog buigen voor Karolina Pliskova, maar in Madrid maakt ze deze week enorm veel indruk. Oppermachtig





Ook in de halve finale tegen Garcia, die zelf ook het liefst op gravel speelt, was Bertens bij vlagen oppermachtig. Met harde klappen gunde ze haar Franse opponente slechts vier games. De 26-jarige Wateringse versloeg eerder Caroline Wozniacki en Maria Sjarapova. De winnares van het toernooi mag ruim 1,1 miljoen euro bijschrijven. Dankzij de overwinning stijgt Bertens naar de vijftiende plek op de wereldranglijst. Dit is haar hoogte ranking ooit. Bij winst van het toernooi in de Spaanse hoofdstad is ze de mondiale nummer twaalf.