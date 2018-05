Deel dit artikel:











Inkomend transfergeld ADO Den Haag wordt in nieuwe spelers gestopt ADO-spelers Johnsen en Becker vieren feest in Kerkrade (foto: SoccratesImages.com)

DEN HAAG - Het transfergeld dat ADO Den Haag deze zomer ontvangt wordt in nieuwe spelers gestopt. Dit bevestigt algemeen directeur van ADO Mattijs Manders aan Omroep West. ‘Als er spelers verkocht worden dan besteden we dat geld aan het versterken van onze selectie. De opbrengsten uit mogelijke transfers worden dus niet gebruikt om versneld de financiële tekorten van de club weg te werken, daar hebben we een langetermijnplanning voor', aldus Manders.

Geschreven door Sportredactie

Spelers van ADO die in de belangstelling staan van andere clubs zijn: Bjørn Johnsen, Nasser El Khayati, Wilfried Kanon, Indy Groothuizen en Sheraldo Becker. Technisch directeur van ADO Den Haag Jeffrey van As gaat in de uitzending van Omroep West Sport verder in op eventuele transfers. LEES OOK: ADO wil contract Groothuizen openbreken en verlengen, Becker wil hogerop