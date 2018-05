Deel dit artikel:











Meisje (2) gereanimeerd na val in water in Leiden Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt na het ongeluk. | Foto: AS Media

LEIDEN - Een meisje van 2 jaar oud is vrijdagmiddag gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat ze in het water was gevallen bij het Libellenveld in Leiden. Volgens de politie was het meisje ongeveer 15 tot 20 minuten vermist voordat ze in het water werd gevonden. Het is niet bekend hoe lang ze in het water heeft gelegen.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om het meisje te helpen. Na een reanimatie is ze met spoed naar het LUMC-ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het op dit moment met haar gaat.