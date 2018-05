Aangehouden verdachten drugsvondst Agro Merchants langer vast

NAALDWIJK - De vijf verdachten die dinsdag werden aangehouden bij het bedrijf Agro Merchants op de grens van Naaldwijk en 's Gravenzande, blijven veertien dagen langer in de cel. Dat laat het Openbaar Ministerie weten. In een loods van het bedrijf werd een grote hoeveelheid drugs gevonden.

De politie arresteerde dinsdagavond vier mensen bij het bedrijf Agro Merchants. Het hele bedrijventerrein werd toen afgezet. De actie veroorzaakte opschudding in Naaldwijk. Later werd er op de Burgemeester Elsenweg nog iemand aangehouden. Alle aanhoudingen hebben met deze zaak te maken.

De drugs zijn overgebracht naar een 'beveiligde omgeving'. De politie wil niet zeggen om wat voor drugs het precies gaat en hoeveel. Het OM wil verder niets loslaten in deze zaak.



Eigenaar niet betrokken

De eigenaar van Agro Merchants is niet betrokken bij de grote hoeveelheid drugs. Het bedrijf laat in een persbericht weten dat de drugs werden ontdekt in een zending. Volgens het bedrijf zijn de aangehouden mensen geen werknemers. 'Agro werkt nauw samen met alle betrokken instanties in deze kwestie en biedt alle medewerking.'